Modern otomobillerde yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmak amacıyla kullanılan Start-Stop sistemi, bu kez ciddi bir arıza iddiasıyla gündemde. ABD'de bir milyondan fazla Honda ve Acura aracını kapsayan soruşturma başlatıldı. Sürücüler, trafik ışıklarında veya kavşaklarda durduklarında otomatik olarak kapanan motorun yeniden çalışmadığını bildiriyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Honda'nın otomatik motor durdurma ve yeniden çalıştırma sisteminde yaşanabilecek sorunlarla ilgili teknik soruşturmayı 13 Kasım'da başlattı.

2024-2026 model yılları arasındaki tahmini 1 milyon 33 bin 632 aracı kapsayan soruşturma kapsamında kuruma şu ana kadar 701 şikayet ulaştı. Resmi kayıtlara göre sürücüler, trafik ışıklarında veya kavşaklarda durduklarında sistem tarafından otomatik olarak kapatılan motorun yeniden çalışmadığını belirtiyor.

Yakıt tasarrufu sağlaması gereken sistem sürücüleri yolda bırakıyor

Start-Stop sistemi, araç durduğunda motoru otomatik olarak kapatarak gereksiz yakıt tüketimini ve egzoz emisyonlarını azaltmak için tasarlandı. Araç yeniden hareket etmeye hazır olduğunda ise motorun otomatik olarak çalışması gerekiyor.

Ancak soruşturma kapsamındaki bazı Honda araçlarının sahipleri, sistemin motoru yeniden çalıştıramadığını bildiriyor. Özellikle yoğun trafikte, kavşaklarda veya trafik ışıklarında yaşanan bu sorun, aracın hareket edemeyerek trafiği aksatmasına neden olabiliyor.

NHTSA, başlattığı soruşturmayla arızanın ne kadar yaygın olduğunu, hangi teknik nedenlerden kaynaklandığını ve sürücüler açısından ciddi bir güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını belirlemeyi amaçlıyor.

Hangi Honda modelleri inceleme altında?

NHTSA'nın yayımladığı belgelere göre soruşturma, 2024-2026 model yılları arasındaki beş farklı aracı kapsıyor. İnceleme altındaki modeller şöyle:

Honda Odyssey

Honda Passport

Honda Pilot

Honda Ridgeline

Acura MDX

Söz konusu modeller, ağırlıklı olarak ABD pazarında satılan minivan, SUV ve pick-up araçlardan oluşuyor.

Öte yandan soruşturma kapsamındaki 1 milyon 33 bin 632 araç, arızanın kesin olarak tespit edildiği otomobillerin sayısını değil, incelemeye dahil edilen tahmini araç sayısını ifade ediyor.

Honda benzer bir sorunla daha önce de karşılaştı

Honda araçlarındaki Start-Stop sistemiyle ilgili sorun iddiaları ilk kez gündeme gelmiyor. ABD'li yetkililer daha önce de eski model yıllarına ait bazı Honda araçlarında benzer şikayetleri incelemeye almıştı.

Yeni soruşturmada bildirilen belirtiler önceki vakalarla benzerlik gösterse de NHTSA, iki soruşturmadaki sorunların farklı teknik nedenlerden kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle tüm araçlarda aynı arızanın bulunduğunu veya hepsi için tek bir çözüm uygulanabileceğini söylemek henüz mümkün değil.

NHTSA'nın açıklamasına göre yeni soruşturma kapsamında şu ana kadar söz konusu arızayla bağlantılı herhangi bir trafik kazası, yangın veya yaralanma bildirilmedi.

Şimdilik geri çağırma kararı bulunmuyor

Başlatılan inceleme, henüz bir güvenlik geri çağırma kararı anlamına gelmiyor. NHTSA, teknik soruşturmanın sonucunda araçlarda güvenlik açısından kusur bulunup bulunmadığını değerlendirecek. Gerekli görülmesi halinde üreticiden ek önlemler alınması veya araçların geri çağrılması istenebilecek.

Ayrıca soruşturmanın Hırvatistan pazarında satılan Honda modellerini kapsadığına ilişkin şu aşamada herhangi bir doğrulama bulunmuyor. İncelemeye alınan araçlar ağırlıklı olarak ABD pazarı için üretilen modellerden oluşuyor.

Yakıt tasarrufu ve emisyonları azaltmak için geliştirilen Start-Stop sisteminin çalışmaması, otomobillerdeki teknolojik donanımların güvenilirliğini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle trafiğin ortasında motorun yeniden çalışmaması, basit bir konfor sorununun ötesinde sürüş güvenliğini de ilgilendiren bir meseleye dönüşebiliyor.