Bu sistemde, yaya geçitlerinin kenarlarına yerleştirilen LED şeritler kırmızı ve yeşil renklerle yanarak geçiş durumunu zeminden gösteriyor. Özellikle yürürken sürekli telefonuna bakan kişiler için geliştirilen bu çözüm, dikkat dağınıklığını azaltmayı hedefliyor.

Uygulama kısa sürede şehir genelinde yaygınlaştı. Yaklaşık 1200 adet yer seviyesinde trafik ışığı aktif olarak kullanılırken, bazı bölgelerde bu sayı daha da yoğunlaşıyor. Sistem, yayaların başını kaldırmadan bile sinyalleri fark etmesini sağlıyor.

Yetkililere göre bu yenilik sadece telefon kullanan yetişkinler için değil, çocuklar açısından da önemli bir güvenlik avantajı sağladı. Zemindeki ışıklar sayesinde özellikle okul çevrelerinde kazaların azaldığı gözlemlendi.

Bu uygulama, daha geniş kapsamlı 'akıllı yaya geçidi' projelerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Radar sistemleri ve sensörlerle desteklenen altyapı sayesinde şehirde trafik güvenliğinin önemli ölçüde artırıldığı belirtiliyor.

Ortaya çıkan tablo, klasik trafik sistemlerinin artık tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Göz hizasındaki ışıkların yere inmesi, şehirlerin insan davranışına göre yeniden tasarlandığını ortaya koyuyor.