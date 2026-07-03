Belçika'da kavşaklardaki yaya ışıklarına eklenen ok işaretleri, araç trafiğini her yönden tamamen durdurarak yayaların güvenli geçişini sağlayan "yeşil kare" sistemini devreye soktu. Bu yeni nesil sinyalizasyon modeli, özellikle dönüş varyantlarında meydana gelen yaya kazalarını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

"YEŞİL KARE" SİSTEMİ TRAFİKTE NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?

Felemenkçe "vierkant groen" olarak adlandırılan sistem, yayalara yeşil ışık yandığı anda araç akışını bütün istikametlerde tamamen bloke ediyor. Klasik sinyalizasyon düzeninde araçların sağa veya sola dönüşü esnasında yayalarla aynı anda hareket etmesinden kaynaklanan kaza riskleri, bu tam faz ayrımı yöntemiyle engelleniyor. Güvenliği artıran bu izole trafik algoritması, yoğun bisiklet hatlarının bulunduğu kavşaklara da entegre ediliyor.

YENİ YOL DÜZENLEMESİ HANGİ YASAL HAKLARI GETİRECEK?

Mevcut trafik yönetmeliğine göre yayaların yolu sadece yaya çizgileri üzerinden dik olarak geçmesi zorunlu olup, kavşağı çapraz kullanmak idari cezaya tabi tutuluyor. Ancak sistemin yüksek verimliliği nedeniyle yasal çerçevede reform kararı alındı. 2027 yılında yürürlüğe girecek yeni trafik kuralları versiyonuyla, ok işaretli bu ışıkların bulunduğu alanlarda yayaların karşıya çapraz olarak geçmesine resmen izin verilecek. Yapılan bu optimizasyonun diğer Avrupa ülkelerinde de standart hale getirilmesi planlanıyor.

TRAFİK IŞIKLARI YABAN HAYATINI NASIL ETKİLİYOR?

Kentsel altyapıda yapılan bu dönüşümler, şehir hayatına adapte olan yaban hayvanlarının davranış modellerini de doğrudan değiştiriyor. Davranış bilimleri dergilerinde yayımlanan araştırmalara göre, şehirlerde yaşayan bazı yırtıcı kuş türlerinin avlanmak için trafik ışıklarının çalışma döngüsünü kullandığı belirlendi. Cooper şahinlerinin, kırmızı ışık dalgası nedeniyle duran araç konvoylarını avlarını takip etmek ve ani pusu saldırıları gerçekleştirmek amacıyla geçici üs olarak kullandığı saptandı.