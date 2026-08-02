Green Man Plus adı verilen uygulamada yaşlılar ve engelli kişiler, kartlarını sinyal direğindeki okuyucuya dokundurarak yeşil ışık süresini artırabiliyor. Sistem, geçiş mesafesine göre yaklaşık 3 ila 13 saniye arasında ek süre sağlayabiliyor.

TRAFİK IŞIĞI KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Singapur’da uygulanan sistem, özellikle yürüme hızı daha düşük olan kişilerin yolda kalmasını önlemeyi amaçlıyor. Normalde sabit süreyle çalışan yaya geçitleri, bu yöntem sayesinde ihtiyaç duyan kişiler için daha uzun süre açık kalıyor.

Yetkililer, uygulamanın yaşlı bireylerin ve hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin trafikte daha rahat hareket etmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Sistem, farklı bölgelerdeki çok sayıda kavşakta kullanılırken yayaların güvenliğini artırmaya yönelik çözümler arasında gösteriliyor.

KÜÇÜK BİR KARTLA BÜYÜK KOLAYLIK

Teknoloji sayesinde yaşlı vatandaşlar artık karşıdan karşıya geçmek için acele etmek zorunda kalmıyor. Kartlarını okutarak kendilerine tanınan ek süreyi kullanabiliyor ve yolu daha güvenli şekilde tamamlayabiliyor.

Singapur’un bu uygulaması, şehir altyapısının yalnızca araç trafiğine değil, farklı ihtiyaçlara sahip yayalara göre de nasıl tasarlanabileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

SİSTEM FARKLI BÖLGELERE YAYILIYOR

Singapur’da uzun süredir kullanılan bu uygulama, yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarına göre geliştirilen akıllı şehir çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Başlangıçta belirli bölgelerde uygulanan sistem, zamanla daha fazla kavşakta kullanılmaya başlanarak yaşlı ve hareket kısıtlılığı bulunan yayaların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Bu tür uygulamalar, dünya genelinde yaşlı nüfusun arttığı şehirlerde yaya altyapısının kişilerin ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanması konusunda örnek gösteriliyor.