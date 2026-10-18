Ülkenin trafik güvenliğinden sorumlu kurumu DGT tarafından hazırlanan düzenleme, araçlar için yanıp sönen sarı ışık ile yayalara geçiş izni veren yeşil ışığın aynı anda kullanılmasını sınırlandırıyor. Amaç, sürücülerin ve yayaların karşılaştığı belirsizlikleri azaltarak kavşaklardaki çarpışma riskini düşürmek.

SARI VE YEŞİL IŞIK AYNI ANDA YANMAYACAK

İspanya'daki yeni düzenleme, özellikle araçların dönüş yaptığı kavşaklarda kullanılan trafik ışıklarını kapsıyor. Eski uygulamada, yayalara karşıdan karşıya geçmeleri için yeşil ışık yanarken aynı yolu kullanacak araçlara da yanıp sönen sarı ışık gösterilebiliyordu. Bu durumda sürücüler, yayalara yol vermek şartıyla ilerleyebiliyordu.

Yeni düzenlemeyle bu uygulama genel kural olarak sona eriyor. Yayalara yeşil ışık yandığında, onların geçiş yoluyla kesişen araçlara aynı anda yanıp sönen sarı ışık gösterilmeyecek. Böylece yayalar karşıdan karşıya geçerken araçların da aynı geçiş alanına girmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ancak yanıp sönen sarı ışık tamamen kaldırılmıyor. Teknik gerekçelerle gerekli görülen bazı kavşaklarda, yetkili kurumların değerlendirmesiyle istisnai uygulamalara izin verilebilecek.

BELEDİYELERDE UYGULAMA SORUNU YAŞANIYOR

1 Ekim 2026'da yürürlüğe giren düzenleme, İspanya'daki bazı belediyeleri teknik ve mali açıdan zor durumda bıraktı. Özellikle Barselona'da yaklaşık 1550 kavşağın yeni sisteme uyarlanması gerektiği belirtiliyor.

Barselona Belediyesi, trafik ışıklarının yeniden programlanmasının araçların bekleme sürelerini artırabileceğini ve yoğun bölgelerde trafik sıkışıklığına neden olabileceğini bildirdi. Belediye yetkilileri, değişikliklerin uygulanabilmesi için daha fazla süre ve teknik açıklama talep etti.

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü ise yaya güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte teknik gerekçelerle desteklenen bazı kavşaklarda istisnai uygulamalara izin verilebileceği belirtiliyor.