Phoenix Belediyesi, gölgeliklerin kurulacağı noktaları rastgele belirlemedi. Yaya ve bisiklet yoğunluğu, bölgelerin aşırı sıcaklardan ne ölçüde etkilendiği, mevcut ağaç örtüsü ve insanların araçlara erişim imkanı gibi kriterler değerlendirildi. Böylece özellikle güneşten korunabilecek alanların yetersiz olduğu ve insanların trafik ışıklarında beklemek zorunda kaldığı noktalar seçildi.

19 GÖLGELİK İÇİN 2 MİLYON DOLAR AYRILDI

Proje kapsamında kentin farklı noktalarındaki yoğun kavşaklara toplam 19 yapı yerleştirildi. Belediye, yayalar için gölge oluşturmayı amaçlayan bu yapılar için 2 milyon dolarlık kaynak ayırdı. Gölgelikler yalnızca yayaları değil, bisikletle ulaşım sağlayan ve kavşaklarda beklemek zorunda kalan kişileri de aşırı güneşten koruyacak şekilde planlandı.

Phoenix'te bu tür önlemlerin önem kazanmasının arkasında kentte giderek büyüyen aşırı sıcak sorunu bulunuyor. Belediye, özellikle yaz aylarında gölgenin insanların hissettiği sıcaklık üzerinde büyük fark yaratabildiğini belirtiyor. Bu nedenle kent genelinde yalnızca ağaçlandırmaya değil, ağaç dikmenin mümkün olmadığı veya kısa sürede gölge sağlanması gereken alanlarda yapay gölgeliklere de ağırlık veriliyor.

TASARIMLARI ÇÖLDEN ESİNLENEREK HAZIRLANDI

Kavşaklara yerleştirilen gölgelikler için üç farklı tasarım hazırlandı. Yapıların görünümünde Phoenix'in bulunduğu Sonoran Çölü'nün doğal özelliklerinden yararlanıldı. Çatı panellerinde bölgeyle özdeşleşen saguaro kaktüsünün çiçeklerinden ve kelebeklerden esinlenen desenlere yer verildi.

Üç yerel sanatçının da katkıda bulunduğu tasarımlar sayesinde yapılar, yalnızca güneşi kesen birer çatı olarak değil, kentin görünümüne uyum sağlayan kalıcı yapılar olarak hazırlandı. Proje, Phoenix'in aşırı sıcaklara karşı yürüttüğü daha geniş kapsamlı gölgelendirme çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.