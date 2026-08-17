Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir trafik kazası, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Saat 20.00 sıralarında Abdulkadir Paşa Mahallesi Kanarya Bulvarı'nda, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüleri ve yakınları arasında tartışma çıktı. Büyüyen kavga, bıçaklı saldırıya evrildi. Olayda B.D., M.A.D. ve S.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Araç sahipleri ve plakaları henüz tespit edilmedi.