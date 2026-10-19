MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, 11 Ekim'de Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan incelemelerde Karakoç'un genel vücut travması geçirdiği ve birinci bel omurunda (L1) kırık oluştuğu tespit edildi.

12 Ekim'de acil ameliyata alınan Karakoç'un omurgasındaki kırık, altı vida ve iki çubuktan oluşan sistemle sabitlendi.

KABURGA VE KÜREK KEMİĞİNDE DE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Karakoç'un sol sekizinci ve dokuzuncu kaburgalarında ve sağ kürek kemiğinde de kırıklar belirlendi. Karaciğerinde lezyonlar tespit edilen ve solunum güçlüğü yaşayan Karakoç'un tedavisine Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi ile Göğüs Cerrahisi klinikleri de katıldı.

İYİLEŞME SÜRECİ 3 AY SÜRECEK

Karakoç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Gürhan Gürçay tarafından yapıldı.

Gürçay, Karakoç'un 19 Ekim itibarıyla taburcu edildiğini belirterek iyileşme sürecinin yaklaşık üç ay sürmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Karakoç'un tıbbi takip ve tedavisinin hastane tarafından sürdürüleceği kaydedildi.