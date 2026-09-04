İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz’un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Kaygusuz'un 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandığını, 3 Eylül'de ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
Çiftçi, "Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.