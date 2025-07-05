Doktor Pierdante Piccioni'nin 2013 yılında geçirdiği ciddi bir trafik kazası sonrasında beyninde oluşan hasar, hayatının 12 yılını sildi. Uyandığında ise onun için takvimler 2001'i gösterirken, dünya ise çoktan 2013 yılına ilerlemişti. Pier, o günler için, "Uzun süre yaşama nedenim olmadığını düşündüm" dedi.

Kaza sonrasında eşi ve çocuklarını tanımayan Piccioni, teknolojik aletlerle şaşkınlıkla baktı ve artık hayatının bambaşka bir yöne gittiğini anlamıştı.

12 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ

Pierdante Piccioni, kazadan sonra bilinci yerine geldiğinde ilk gördüğü şey, hastane tavanındaki yoğun beyaz ışıktı. Altı saatlik bir komanın ardından, meslektaşlarının gözleriyle karşılaştı. Doktorlar ise uyandığında o günün tarihi sordu. Piccioni ise "25 Ekim 2001" dedi.

MESLEKTAŞI FARK ETTİ

Elinde iPad'le duran bir meslektaşı ise bu yanılgıyı ilk fark ettiren detay oldu. Çünkü o yıllarda iPad henüz icat edilmemişti. Daha büyük bir şok ise eşini gördüğünde yaşandı. 12 yıl öncesinden hatırladığı genç kadının yerinde yaş almış, kırışıklıkları belirginleşmiş biri vardı. Ardından karşısına yetişkin oğulları çıktı, ama onları tanımadı. "Siz kimsiniz? Benim çocuklarım nerede?" diye sordu.

NE ANNESİ NE AİLESİ VARDI

Kendini hala 53 yaşında sanan Piccioni, aslında 65 yaşına gelmişti. Annesi artık hayatta değildi. Bir yandan bedeninin yaşını, diğer yandan zamanın ona acımasızca neler kaybettirdiğini fark etmeye çalıştı.

HAYATINA SON VERMEYİ DÜŞÜNDÜ

Ama belki de en zorlu yüzleşme, başkalarının onun geçmişteki karakterine dair anlattıklarıydı. Yeni gerçekliğiyle baş başa kalan Pier, kendini geçmişe ait ama bugüne yabancı biri gibi hissetti. Annesi ölmüştü, çocuklarını tanımıyordu, eşiyle bağı kopmuştu.

"Uzun süre yaşama nedenim olmadığını düşündüm. Kendimi çok yalnız hissettim. İntihar aklımdan geçti. Bu benim dünyam değildi" diyor o döneme dair.

DUYGULARINI GÜNLÜĞÜNE DÖKTÜ

Duygularını, korkularını, karanlık düşüncelerini günlüğüne döktü. Ve yavaş yavaş yeni hayatına alıştığını söyleyen Pier, eşiyle yeniden tanıştı. Bu tanışma içinse şunları söyledi:

"Odadan çıkarken ona yeniden aşık olduğumu fark ettim. Evet, bu başka bir versiyondu ama yine de eşimdi."

Geçmişin gölgelerinden sıyrılan Pier artık farklı biri. olduğunu söyledi. Pier, "Bu dönem benim için ikinci bir doğuş. Karanlıktan çıktım. Şimdi yeni hatıralar biriktiriyorum. Bununla gurur duyuyorum" dedi.