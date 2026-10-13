Avrupa'da trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. 1 Ekim 2026 itibarıyla uygulamaya alınan kurallar, yol kullanıcılarının güvenliğinden koruyucu ekipman zorunluluklarına kadar birçok alanı kapsıyor. Yeni düzenlemeyle bazı araçların kullanım şartları değişirken, sürücülere de bisikletlileri korumaya yönelik ek yükümlülükler getirildi.

YENİ KURALLAR 1 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü (DGT), trafik yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin 1 Ekim 2026'da yürürlüğe girdiğini duyurdu. 24 Haziran 2026'da kabul edilen ve Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme, özellikle trafikte daha fazla risk altında bulunan yol kullanıcılarının korunmasını amaçlıyor.

Yeni yönetmelik; yayalar, bisikletliler, motosiklet kullanıcıları ve kişisel hareketlilik araçlarını kullananlar için çeşitli kurallar içeriyor. Şehir içi ulaşımda güvenliğin artırılması ve farklı ulaşım araçlarının trafikte daha güvenli biçimde hareket etmesi hedefleniyor.

KASK VE KORUYUCU EKİPMAN ŞARTI GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre elektrikli scooter ve benzeri kişisel hareketlilik araçlarını kullanmak için en az 15 yaşında olmak gerekiyor. Bu araçlarda kask kullanımı zorunlu hale getirilirken, gece veya görüşün azaldığı koşullarda reflektif yelek kullanılması da şart koşuldu.

Motosiklet kullanıcıları için de koruyucu ekipman zorunlulukları getirildi. Şehirler arası yollarda koruyucu eldiven, tüm yollarda ise kapalı ayakkabı kullanılması gerekiyor. Ticari amaçla bisiklet, motosiklet veya benzeri araçlarla çalışanların da kask ve reflektif yelek kullanması zorunlu tutuldu.

Kişisel hareketlilik araçlarında aydınlatmanın gündüz de sürekli açık olması şartı ise 1 Ekim 2027'den itibaren uygulanacak.

BİSİKLETLİLERİ SOLLAYANLAR DİKKAT

Yönetmelik, bisikletlilerin trafikte korunmasına yönelik kuralları da değiştirdi. Şehirler arası yollarda bisiklet kullanıcıları için kask zorunluluğu getirildi ve daha önce geçerli olan istisnalar kaldırıldı.

Bisikletlileri sollayan sürücülerin hızlarını yolun azami hız sınırının en az 20 kilometre/saat altına düşürmesi ve en az 1,5 metre yanal mesafe bırakması gerekiyor. Aynı yönde birden fazla şeridin bulunduğu yollarda ise sollama sırasında tamamen şerit değiştirilmesi şartı uygulanıyor.

Şehir içindeki düzenlemelerde de bisikletlilerin güvenliği gözetiliyor. Sürücülerin, önlerinde aynı şeritte ilerleyen bisikletlilerle aralarında en az 5 metre güvenlik mesafesi bırakması gerekiyor.

KAR VE TRAFİK YOĞUNLUĞUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Yeni yönetmelik, olumsuz hava koşullarında ve trafik yoğunluğunda uygulanacak bazı kuralları da kapsıyor. Kar nedeniyle trafiğin güçleştiği durumlarda sollama yapılması yasaklanırken araçların yalnızca sağ şeritten ilerlemesi öngörülüyor.

Motosikletlerin ise trafik sıkışıklığı yaşanan ve bu amaçla işaretlenen kesimlerde, 30 kilometre/saat hız sınırını aşmadan sağ banketten ilerlemesine izin veriliyor.