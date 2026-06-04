Giresun Liman Kavşağı'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada trafik kurallarını hiçe sayan otomobil bariyerlere saplandı. Otomobilin içerisinden ise Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin çıktı.
BARİYERLERE SAPLANDI
Kazada Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin'in de bulunduğu makam aracının kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa girdiği öğrenildi. YRP'li ismin içinde bulunduğu araç, yeşil ışıkta geçen başka bir otomobille çarpışarak demir bariyerlere saplandı.
İçinde YRP'li Osman Gezgin'in de olduğu 3 kişi yaralandı.