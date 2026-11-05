Yeni uygulama kapsamında yalnızca levhaların tasarımı değil, sürücülere verilen uyarılar da çeşitlendirildi. Özellikle bazı yeni işaretlerin ne anlama geldiği merak konusu oldu.

YENİ TRAFİK LEVHALARININ ANLAMLARI BELLİ OLDU

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan düzenlemeyle farklı trafik koşullarını gösteren yeni işaretler kullanılmaya başlandı. İşte dikkat çeken levhalar ve anlamları:

Elektrikli scooter yasağı (R-118): Elektrikli scooterlar ve diğer kişisel mobilite araçlarının belirtilen yola girişinin yasak olduğunu gösteriyor.

Yaban domuzu uyarısı (P-24a): Yaban domuzlarının sıklıkla yola çıkabildiği bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yaya ve bisiklet geçidi (P-20c): Yayalarla bisikletlilerin kullandığı ortak veya bitişik geçitlere yaklaşıldığını bildiriyor.

Şeritlerin kesişmesi (P-35): Araçların farklı yönlere geçmek için şerit değiştirdiği ve güzergâhlarının kesişebildiği tehlikeli yol bölümlerini gösteriyor.

Yüksek doluluklu araç şeridi (S-51b): Belirtilen sayıda yolcu taşıyan araçlara ayrılmış özel şeridi ifade ediyor. Örneğin 2+ işareti, sürücü dahil en az iki kişinin bulunması gerektiğini belirtiyor.

Elektrikli araç şarj noktası (S-105e): Elektrikli otomobillerin şarj edilebileceği istasyonları gösteriyor.

Ortak kullanım bölgesi (S-47): Yayaların öncelikli olduğu, araçların en fazla 20 kilometre hızla ilerleyebildiği alanları belirtiyor.

Düşük emisyon bölgesi (R-120): Araçların çevresel sınıflandırmalarına göre girişlerinin sınırlandırılabildiği bölgeleri gösteriyor.

ESKİ LEVHALAR KADEMELİ OLARAK DEĞİŞTİRİLİYOR

Yeni işaretlerin yanı sıra mevcut levhaların bazılarında da görsel değişikliğe gidildi. Demiryolu geçidini gösteren eski tren simgesi modernleştirilirken görüş mesafesinin azaldığını bildiren levha da daha anlaşılır hale getirildi.

Yetkililer, trafik işaretlerinin tamamının aynı anda değiştirilmeyeceğini, mevcut levhaların bakım ve yenileme çalışmaları sırasında yeni tasarımlarla değiştirileceğini belirtiyor.

Düzenlemeyle sürücülerin işaretleri daha kolay tanıması, farklı ulaşım araçlarının trafikteki yerinin netleştirilmesi ve yol güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.