Çanakkale-İstanbul seferini gerçekleştiren bir yolcu otobüsü, şehirlerarası yolda trafik magandalarının hedefi oldu. Seyir halindeki otobüsün önünü pervasızca keserek hem otobüstekilerin hem de diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayan saldırganlar, trafiği birbirine kattı.

Mecburi olarak durmak zorunda kalan otobüse yönelen 3 maganda, araca zarar vererek içerideki yolculara korku dolu anlar yaşattı.

Asayişberkemal'in isimli sosyal medya hesabının aktardığı bilgilere göre, otobüsün önünü keserek terör estiren şahısların o saldırgan tavırları ve araçta yaşanan panik anları, yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayda alındı. Trafikte yaşanan şiddet olaylarına bir yenisini ekleyen o görüntüler büyük tepki topladı.