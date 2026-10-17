İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim’de D-100 Karayolu’nun Cevizlibağ mevkisinde makas atan bir sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Plaka üzerinden kimliği tespit edilen 27 yaşındaki D.Y. yakalandı.

EHLİYETİNİN DAHA ÖNCE GERİ ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin daha önce geri alındığı ortaya çıktı. D.Y.’ye ehliyeti geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, makas atmak, yakın takip ve saygısızca araç kullanmak ihlallerinden işlem yapıldı. Araç sahibine de Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3-B maddesi kapsamında ceza uygulandı.

‘TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA’

Sürücü ve araç sahibine kesilen idari para cezalarının toplamı 336 bin liraya ulaştı. Araç 60 gün boyunca trafikten menedilirken, D.Y.’nin sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı. Sürücü hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem başlatıldı.