İstanbul'un Kağıthane ilçesinde akşam saatlerinde trafikte yaşanan tartışma, dehşet dolu anlara ve rekor bir cezaya sahne oldu. Olay, 19 Eylül Cumartesi günü saat 22.35 sıralarında Sultan Selim Mahallesi üzerinde meydana geldi.

ANİ FREN TEPKİSİ TEHDİT VE SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, 16 saatlik iş mesaisinin ardından 34 PJE 343 plakalı motosikletiyle eşini de yanına alarak evine doğru giden 24 yaşındaki Bayram K., önünde hızla ilerlerken aniden sert fren yapan K 6490 BP Bulgaristan plakalı otomobilin sürücüsüne "Burada bu kadar hızlı kullanılır mı?" diyerek tepki gösterdi.

Tepki üzerine lüks otomobilden inen Bülent Y. (47) ve Eray Ö. (45), motosikletli çiftin üzerine yürüdü. Saldırıya uğrayan genç sürücü Bayram K., can güvenliğini sağlamak ve delil toplamak amacıyla cep telefonu kamerasını açarak yaşananları kaydetmeye başladı.

"SENİ BURAYA GÖMERİM, OĞLUM BAK SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Görüntülendiğini fark eden şüphelilerden biri öfkeyle motosikletlinin üzerine yürüyerek, "Ne çekiyorsun! Benim canım yanmış bak acile gidiyorum. Seni buraya gömerim! Kapat onu!" ve "Oğlum bak seni öldürürüm" diyerek açıkça ölüm tehditleri savurdu. Bayram K.’nin eşi ise korku içinde, "16 saat çalıştık, yorgunuz, evimize gidip yemek yiyeceğiz, ne yapıyorsunuz?" diyerek magandalara tepki gösterdi.

EMNİYETE 6 KAYDI ÇIKTI, SERBEST KALDILAR

Olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği’ne giden motosikletli çift, saldırganlardan şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Bülent Y. ve Eray Ö.’yü evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Eray Ö.'nün daha önceden emniyette 6 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyette haklarında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

REKOR CEZA: SALDIRI AMACIYLA ARAÇTAN İNENE 180'ER BİN LİRA

Adli sürecin yanı sıra Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri magandalara ağır bir fatura kesti. Her iki şüpheliye 'Saldırı amacıyla araçtan inmek' suçundan ayrı ayrı 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsüne ek olarak 'Sürücü belgesini yanında bulundurmamak'tan 2 bin 719 lira ceza kesildi.

Toplamda 362 bin 719 liralık ceza uygulanırken, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve Bulgaristan plakalı otomobil 60 gün boyunca otoparka çekilerek trafikten men edildi.