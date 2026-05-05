Avrupa'daki polis memurlarının ifadelerine göre, denetim sırasında sadece arabaya değil, sürücüye de bakılıyor. Yüzü gizleyen aksesuarlar listenin başında yer alıyor:

Yüzü tanınmaz hale getiren şapkalar, çok koyu güneş gözlükleri veya kapüşon kullanımı polis için "şüpheli" bir sinyal olabiliyor.

Polisle göz temasından kaçınmak veya aşırı heyecanlı hareketler, rastgele kontrollerin size dönmesine neden oluyor.

Aracınız "beni durdur" mu diyor?

Arabanızın üzerindeki bazı değişiklikler, polisin radarına girmenizi kolaylaştırıyor. İşte en çok dikkat çeken teknik detaylar:

Gereğinden fazla koyu cam filmleri, içerideki sürücünün görünmesini engellediği için ilk durdurma nedenlerinden biridir.

Abartılı egzoz sesi, yere çok yakın (basık) şasiler ve standart dışı estetik müdahaleler polisi cezbeder.

İstatistiklere göre kırmızı araçlar, dikkat çekici doğaları gereği diğer renklere göre daha sık kontrol noktalarına takılıyor.

Özellikle hafta sonları ve resmi tatillerin gece saatlerinde, Atina'dan İstanbul'a kadar tüm büyük şehirlerde "toplu alkol kontrolleri" ve "şok barikatlar" artıyor. Polisler, rastgele seçimlerin yanı sıra trafiğin en yoğun olduğu düğüm noktalarını hedef alıyor.