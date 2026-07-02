Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) verilerine göre, zorunlu trafik sigortası primlerinde yüzde 4 oranında fiyat artışı gerçekleşti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, İstanbul’da 4. risk basamağında yer alan standart bir otomobil sahibinin ödemesi gereken en düşük prim tutarı 18 bin 789 lira olarak belirlendi.

ÜÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE OTOMOBİL PRİMLERİ

Yeni zam dalgasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de içten yanmalı motora sahip otomobiller için en riskli (0. basamak) ve en güvenli (8. basamak) sürücülerin ödeyeceği tutarlar netleşti. Fiyat listesindeki uçurum dikkat çekti:

İstanbul'da en yüksek risk grubundaki sürücünün primi 56 bin 367 lira olurken, en düşük riskli sürücünün primi 9 bin 395 lira seviyesinde kaldı.

Ankara'daki sıfırıncı basamaktaki riskli sürücüler 54 bin 772 lira, sekizinci basamaktaki sürücüler ise 9 bin 129 lira ödeyecek.

İzmir'de en yüksek prim 53 bin 177 lira olarak belirlenirken, en düşük prim tutarı 8 bin 863 lira oldu.

TİCARİ VE OTOBÜS TARİFELERİ CEP YAKIYOR

Yeni tarife, toplu taşıma ve ticari araç işletmecilerinin maliyetlerini de doğrudan artırdı. Özellikle büyükşehirlerdeki ticari araçların sigorta bedelleri rekor seviyelere ulaştı.

İstanbul'da ticari taksiler için sıfırıncı basamak prim tutarı 160 bin 593 liraya çıkarken, sekizinci basamaktaki en güvenli sürücünün primi 26 bin 766 lira oldu. Ankara'da taksi sigorta tavanı 156 bin 48 lira, İzmir'de ise 151 bin 503 lira olarak kayıtlara geçti.

Büyük otobüs grubunda ise rakamlar daha da katlandı. İstanbul'da 31 ve üstü koltuk kapasitesine sahip olan ve en riskli grupta yer alan bir otobüsün zorunlu trafik sigortası tam 394 bin 539 liraya yükseldi. Aynı araç grubunda en düşük risk basamağındaki prim ise 65 bin 757 lira olarak belirlendi.

SİGORTASIZ TRAFİĞE ÇIKMANIN BEDELİ AĞIR

Yasal mevzuat uyarınca, zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmiyor. Denetimlerde sigortası olmadığı tespit edilen araç sahiplerine 1.246 lira idari para cezası uygulanıyor ve araçlar eksiklik giderilene kadar trafikten men ediliyor.

Saha denetimlerinde trafik polisleri, aracın o anda bağlanmaması adına inisiyatif kullanarak sürücülerin sigorta poliçelerini hemen dijital ortamda yaptırmalarını talep edebiliyor. Ancak sigortasız bir şekilde kazaya karışılması durumunda ceza oranı 2 bin 39 liraya yükseliyor ve karşı tarafa verilen tüm maddi hasar sigortasız sürücü tarafından karşılanıyor.