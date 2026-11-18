Kırmızı kenarlıklı üçgen tabela içinde yer alan siyah hava hortumu işareti, araçların yönünü aniden değiştirebilecek şiddetli yan rüzgar tehlikesini bildiriyor. Bu uyarıyı dikkate almadan yüksek hızda ilerleyen veya büyük araçları sollayan sürücüler, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza riski yaşıyor.

ÜZERİNDE HAVA HORTUMU OLAN TABELA NE ANLAMA GELİYOR?

İspanyol otomobil yayını El Motor'un aktardığı bilgilere göre, İspanya'da P-29 koduyla bilinen bu işaret kırmızı kenarlıklı beyaz bir üçgen içinde siyah rüzgar tulumu figürü taşıyor. Tabela, o an rüzgar esmese bile bölgede düzenli olarak şiddetli yan rüzgarların görüldüğü uyarısını yapıyor.

Yasaklayıcı tabelaların aksine belirli bir hız sınırı getirmeyen bu işaret, sürücülerin sürüş tarzını hava koşullarına göre ayarlamasını amaçlıyor. Uyarı levhaları genellikle rüzgarı kesen doğal engellerin bulunmadığı köprülerde, üst geçitlerde, kıyı şeritlerinde, dağ yollarında ve açık alanlarda yer alıyor.

RÜZGARIN ŞİDDETİ VE YÖNÜ NASIL ANLAŞILIYOR?

Bazı yol kesimlerinde bu uyarı tabelalarının yanına direkler üzerinde renkli şeritli kumaş kılıflardan oluşan rüzgar göstergeleri yerleştiriliyor. Kumaş kılıfın aşağı doğru sarkması rüzgarın hafif olduğunu gösteriyor.

Rüzgar şiddetlendikçe kumaş yükselerek geriliyor ve şiddetli fırtınalarda neredeyse yere paralel yatay bir konuma geliyor. Sürücüler bu göstergenin duruş açısına ve yönüne bakarak hava akışının nereden geldiğini doğrudan tespit edebiliyor.

KAMYON SOLLARKEN OLUŞAN SAVRULMA RİSKİ

Yan rüzgarların etkili olduğu bölgelerde en büyük tehlike büyük tonajlı bir kamyonu sollarken ortaya çıkıyor. Kamyonlar, yanlarından geçen binek otomobiller için geçici bir kalkan görevi görerek rüzgarın etkisini kesiyor. Ancak sollama tamamlandığı anda bu koruma ortadan kalkıyor ve otomobil aniden şiddetli yan rüzgara maruz kalarak şeridinden savruluyor.

Benzer bir hava akımı değişimi tünel çıkışlarında veya büyük binalar ile toprak setlerin yanından geçerken de yaşanıyor. Geniş yan yüzeylere sahip kamyonetler, karavanlar ve kamyonların yanı sıra motosikletler de savrulma ve denge kaybı riskini daha yoğun yaşıyor.

SÜRÜCÜLERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlar, yan rüzgar uyarısının bulunduğu yollarda sürücülerin hızlarını düşürmesini ve direksiyonu her iki elle sıkıca tutmasını öneriyor. Ani rüzgar darbelerine sert direksiyon hareketleriyle tepki vermemek ve güvenli takip mesafesini artırmak gerekiyor. Rüzgar nedeniyle şeritte kalmanın zorlaştığı durumlarda aracın güvenli bir noktada durdurulması tavsiye ediliyor.

Sürücülerin çevredeki ağaçlara ve bayraklara bakarak rüzgar yönünü takip etmesi önem taşıyor. Ayrıca tavan bagaj kutuları, bisiklet taşıyıcıları ve hacimli yükler rüzgar direncini artırarak aracın aerodinamik dengesini bozabileceği için bu ekipmanların kontrol edilmesi gerekiyor.