İstanbul Kadıköy’de trafikte seyreden iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücünün yanına gitti. 'NE YAZIYOR BURADA?' Şahıs, cebinden çıkardığı kimliği karşısındaki sürücüye göstererek “Ne yazıyor burada?” diye bağırdı. Ardından tartıştığı sürücüye yumruk attı. ARACIN KAPISINI AÇTI Saldırıya uğrayan sürücünün telefon kayıtlarına yansıyan görüntülerde şahsın aracın kapısını açtığı ve giden aracın arkasından koştuğu görüldü.

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