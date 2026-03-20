İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan trafikteki tartışma görüntülerine ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, 18 Mart'ta Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir sürücünün başka bir sürücüyle tartıştığı, bu sırada aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. 180 BİN TL CEZA KESİLDİ Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen S.Ö. (36) gözaltına alındı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, araç da 60 gün trafikten men edildi. Şüphelinin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.