Bazı maddelerin yürürlük tarihi 31 Aralık 2025 olarak gösterilen ve Meclis gündeminde bulunan Trafik Kanunu teklifi 8 aydır yasalaşamadı. Getirilmek istenen aşırı miktardaki para cezaları ile hız sınırları konusunda eleştirilen 36 maddelik teklifin şimdiye kadar 17 maddesi kabul edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gerçen yıl sonunda yaptığı açıklamada “Teklif Ocak ayının ilk haftasında Meclis’te görüşülecek” demişti. Bu açıklamanın AKP grubunca TBMM takvimine müdahale olarak görüldüğü ve Bakan Yerlikaya’ya direnç olduğu belirtiliyor.

17 MADDESİ TAMAM

Meclis’e 23 Mayıs 2025’te AKP’li milletvekillerinin imzasıyla sunulan yasa teklifi 8 aydır Meclis’ten geçemedi. Teklif ilk kez 22 Ekim 2025 tarihinde Genel Kurul gündemine girdi ancak daha sonra rafa kaldırıldı.Daha sonra da toplam 17 madde benimsendi. Yarım kalan teklifin 3 Şubat tarihinde ele alınması bekleniyor.