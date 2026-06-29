Trafikte uzun süredir tartışma konusu olan araç içi ses sistemleri ve teknolojik donanımların kullanım sınırları yeniden belirlendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla hazırlanan yeni düzenleme, özellikle araçlardaki hoparlör, amfi ve subwoofer kullanımıyla ilgili belirsizlikleri net bir esasa bağladı.

Yeni mevzuata göre, araç içinde müzik dinleyen sürücülere doğrudan ceza uygulanamayacak. İşlem yapılabilmesi için sesin araç dışına taşması ve bu durumun somut bir şekilde kayıt altına alınması gerekecek.

TELEFON TUTUCU VE KAMERALAR YASAK DEĞİL

Yeni düzenleme kapsamında sürücülerin görüş alanını etkilediği gerekçesiyle ceza konusu olabilen aksesuarlara net ölçüler getirildi:

Direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseltiler,

Ön cama monte edilen araç kameraları ve telefon tutucular açıkça istisna kapsamına alındı.

Böylece navigasyon kullanımı ve güvenlik kamerası yerleşimi gibi konular netleştirilerek, bu aparatların görüşü engelleyici bir unsur olmadığı hukuken tescillendi.

Sürücülerin dikiz aynasına astığı koku ve benzeri aksesuarların kullanım sınırları da bu nesnel ölçülerle yasal bir zemine kavuşturuldu. Araçların fabrika çıkışında monte edilmiş ekranlar da istisna kapsamında olacak ve cezai yaptırıma tabi olmayacak.

BAGAJDAKİ SES SİSTEMİNE RESMİ STANDART GELDİ

Araç içi eğlence ve ses sistemlerinde yaşanan standart belirsizliği, yenilikçi bir yaklaşımla çözüme kavuşturuldu.

Yapılan netleştirmeyle, araç üreticisinin orijinal donanımlarının yanı sıra, müzik tutkunlarının bagaj konforunu koruyacak net ölçüler belirlendi.

Yeni dönemde, araçların bagaj kısmında 1 adet maksimum 45 Hz subwoofer ile 1 adet maksimum 300 watt amplifikatör (amfi) bulundurulması serbest kılınarak standarda bağlandı. Bu sayede sürücülerin araçlarında kaliteli ses deneyimi yaşamalarının önü yasal olarak açıldı.

CEZA KESİLMESİ İÇİN İKİ ŞART ARANACAK

Yeni yönetmelikle, ses cihazlarının kullanımına ilişkin denetim mekanizması tamamen objektif kriterlere oturtuldu.

Bir araca ses sisteminden dolayı işlem yapılabilmesi, "sesin araçtan dışarıya taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozması" ve bu durumun somut bir şekilde "kayıt altına alınması" şartına bağlandı.

Bu sayede, araç içinde kendi halinde müzik dinleyen sürücülerin hakları koruma altına alınarak keyfi uygulamaların önüne geçildi.

DİJİTAL EKRAN TARTIŞMASI BİTTİ

Teknolojik dönüşüme ayak uyduran yeni mevzuat, araç içi dijital ekranların kullanım amacını da net bir biçimde tanımladı. Sürücülerin sürüş, park veya navigasyon yardımı amacıyla kullandığı cihazlar ile araç içi/dışı kameralar, kayıt cihazları ve sistem ayarlarına ilişkin ekranların kullanımı tamamen serbest bırakıldı.

Ayrıca, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan M2 ve M3 sınıfı araçlarda (otobüs ve minibüsler) seyahat eden yolcuların konforu da unutulmadı. Yolcuların keyifli bir seyahat geçirmesi amacıyla; koltuklara, mutfak ünitelerine veya ayırma duvarlarına "bireysel sesli ve görüntülü cihazlar" yerleştirilmesi serbestliği aynen korundu.

YENİ YÖNETMELİK NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yönetmeliğin uygulama maddesine göre İçişleri Bakanlığı ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uygulamada yetkili kılındı.

Düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek.