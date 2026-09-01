Türkiye genelindeki 34,7 milyon tescilli araç sahibinin kaza sonrası süreçlerini sil baştan değiştirecek olan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) eylem planı kapsamında hayata geçirilen sistem sayesinde, kaza sonrası yaşanan karmaşa son bulacak ve tüm ihbarlar tek bir numara üzerinden yönetilecek.

34,7 MİLYON ARAÇ SAHİBİ İÇİN TEK MERKEZ

SEDDK tarafından yürütülen denetim, düzenleme ve teknoloji odaklı eylem planı çerçevesinde devreye alınan yeni modelle, kaza sonrası tazminat süreçlerinin daha şeffaf ve hızlı yürütülmesi amaçlanıyor. Sürücüler, bugünden itibaren meydana gelen trafik kazalarına ilişkin ihbarlarını doğrudan Alo 193 hattını arayarak merkeze iletebilecek.

Yeni uygulamanın en kritik hedeflerinden biri de kamuoyunda "hasar takipçisi" olarak bilinen yapıların engellenmesi olacak. Kazazede bilgilerini kanunsuz yöntemlerle ele geçirip vatandaşlardan "hasar takip vekaleti" toplayan üçüncü kişilerin önü kesilecek. Alo 193 sayesinde tazminat süreçleri, aracı kurumlara gerek kalmadan doğrudan yetkili merciler üzerinden güvenle ilerleyecek.

SEKTÖR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Sistemin sorunsuz şekilde işletilmesi amacıyla SEDDK yetkilileri ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin temsilcileri son değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Tüm tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantının ardından altyapı hazırlıkları tamamlanarak Alo 193 bugün itibarıyla tüm sürücülerin kullanımına sunuldu.