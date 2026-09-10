Trafikte seyrederken önünüzdeki aracın bagaj kapağından veya alt kısmından sarkan beyaz bir poşet gördüyseniz sakın "herhalde yanlışlıkla sıkışmıştır" deyip geçmeyin. Birçok sürücünün fark etmeden yanından geçip gittiği bu küçük detay, aslında karayollarında sürücüler arasında kullanılan en kritik ve hayat kurtaran güvenlik sinyallerinden biri olarak öne çıkıyor.

TAKİP MESAFESİNİ İKİ KATINA ÇIKARIN

Sürücülerin kendi aralarındaki bu yazısız iletişim dili, çoğunlukla aracın taşıdığı büyük veya uzun bir yük nedeniyle bagaj kapağının tam olarak kapanamadığı durumlarda devreye giriyor. Bagaj kapağı aralık kaldığında veya içerideki malzeme dışarı taştığında sürücüler, arkadan gelen araçları uyarmak için poşet veya benzeri dikkat çekici bir nesneyi kapağa sıkıştırarak yola çıkıyor. Bu durum, arkanızdaki sürücüye içerideki yükün her an yola düşebileceğini ve aracın düzensiz fren yapabileceğini sessizce haber veriyor.

YOLDAKİ GİZLİ TEHLİKEYE KARŞI DOĞRU SÜRÜŞ HAMLESİ

Uzmanlar, yolda bu tür bir manzarayla karşılaşan sürücülerin vakit kaybetmeden takip mesafesini en az iki katına çıkarması gerektiğinin altını çiziyor. Bagajı tam kapanmayan bir aracın sarsıntılarda yola eşya düşürme riski son derece yüksek olduğu gibi, önünüzdeki sürücünün yükü korumak adına aniden frene basma ihtimali de oldukça fazla bulunuyor.

Böyle bir araçla karşılaştığınızda aradaki mesafeyi koruyarak sürücüyü korna veya selektörle panikletmeden, yolun tamamen boş ve güvenli olduğu ilk anda sollama yapmak en doğru tercih oluyor. Yollarda küçük ve önemsiz gibi görünen bu tür nesne işaretleri, aslında olası zincirleme kazaların önüne geçen devasa ipuçları barındırıyor.