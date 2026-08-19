Yolda ilerlerken camından veya dikiz aynasından beyaz bir bez sallayan ya da kapı camına beyaz bir atlet sıkıştırmış bir araçla karşılaşabilirsiniz. İlk bakışta anlamsız veya kafa karıştırıcı gibi görünen bu basit yöntem, otomotiv dünyasında ve karayolu trafiğinde en eski, en etkili sessiz iletişim kanallarından biri olarak kabul ediliyor. Sözcüklerin yetersiz kaldığı ve teknolojinin çaresiz kaldığı anlarda devreye giren bu hayati işaret, sürücülerin ve yayaların dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

ARAÇ CAMINA ASILAN BEYAZ ATLET NE ANLAMA GELİYOR?

Özellikle cep telefonunun çekmediği, internet erişiminin bulunmadığı ya da iletişim imkanlarının kısıtlı olduğu tenha yol güzergahlarında araç camına asılan beyaz atlet, doğrudan bir yardım çığlığıdır.

Aracında çözülemeyen ağır bir mekanik arıza meydana gelen, yakıtı tükenen ya da araç içinde aniden gelişen ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle hareketsiz kalan sürücüler bu yönteme başvurur. Beyaz renk, evrensel anlamda zararsızlığı ve yardım talebini temsil ettiği için yoldan geçen diğer sürücülerin ve devriye ekiplerinin dikkatini çekmek üzere camlara asılır.

BU İŞARETİ GÖRÜNCE NE YAPMALISINIZ?

Trafikte seyir halindeyken bu işareti taşıyan bir araç gördüğünüzde ilk olarak aracın yanından geçerken kontrolü kaybetmemek ve olası bir yaya çıkışına karşı hızınızı hemen güvenli bir seviyeye indirmeniz gerekir. Issız bir bölgedeyseniz doğrudan durmak yerine güvenli mesafeden durumu süzmeli, imkan varsa ve eminseniz yardım etmelisiniz. Durma imkanınız yoksa bile aracın bulunduğu konumu, plakasını veya kilometre taşını vakit kaybetmeden yol trafiğinden sorumlu emniyet, jandarma veya acil çağrı merkezine bildirmek hayat kurtarabilir.