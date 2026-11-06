Uzun yolda ya da şehirlerarası güzergâhlarda seyrederken camından siyah bir bez sarkan, dikiz aynasına tişört bağlanmış veya kapı camına bir atlet sıkıştırılmış araçlara rastlamak mümkün. Çoğu sürücünün anlamsız bir kumaş parçası ya da unutulmuş bir eşya sandığı bu görüntü, aslında karayollarının en eski ve en etkili sessiz yardım çağrısı olarak kabul ediliyor.

TEKNOLOJİNİN ÇARESİZ KALDIĞI ANDA DEVREYE GİRİYOR

Özellikle telefon şebekelerinin çekmediği, internet erişiminin koptuğu ya da ıssız dağ yollarında mahsur kalınan anlarda bu yöntem adeta bir can simidine dönüşüyor. Aracında yolda tamiri imkânsız ağır bir mekanik arıza yaşanan, yakıtı tamamen biten ya da direksiyon başında aniden fenalaşarak hareket kabiliyetini kaybeden sürücüler, sesini duyurabilmek için bu yönteme başvuruyor.

Siyah rengin taşıdığı "ciddi bir tehlike altındayım ve acil müdahaleye ihtiyacım var" mesajı, yoldan geçen diğer sürücülere ve bölgede devriye gezen güvenlik güçlerine doğrudan bir kriz sinyali veriyor.

BU İŞARETİ GÖRDÜĞÜNÜZDE NE YAPMALISINIZ?

Yolda bu şekilde işaretlenmiş bir araçla karşılaşıldığında hem kendi can güvenliğinizi korumak hem de mahsur kalan sürücüye destek olmak adına izlenmesi gereken kritik adımlar bulunuyor. İlk olarak aracın arkasından veya çevresinden yola aniden birinin fırlama ihtimaline karşı ayağın derhal gazdan çekilerek kontrollü şekilde yavaşlanması gerekiyor. Özellikle ıssız ve aydınlatması yetersiz güzergâhlarda doğrudan durup araçtan inmek yerine ortamı güvenli bir mesafeden tartmak büyük önem taşıyor. Güvenlik endişesi veya durma imkânı bulunmayan durumlarda ise yola devam ederken en yakın kilometre taşı, yol tabelası ya da araç plakası not edilerek vakit kaybetmeden ihbarda bulunulması, çaresizce bekleyen birinin hayatını kurtarabiliyor.