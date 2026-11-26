Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde trafikte araçlarından inip kavga eden E.K., S.K. ve M.T.'ye trafik yönünden toplam 640 bin lira para cezası uygulandı.

Olay, dün Pınar Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik nedeniyle tartışan E.K. ve S.K. ile M.T., araçlarından inip kavga etti. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan 3 kişi, gittikleri hastanede darp raporu aldı.

Raporun ardından E.K. ve S.K., M.T.'nin kendilerine fiziksel ve sözlü müdahalede bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan 3 kişinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.