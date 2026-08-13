

Trafikte özellikle yoğun saatlerde sıkça karşılaşılan “aradan kaynak yapma” hareketi sürücülerin tepkisini çekerken, bu davranışın bazı durumlarda trafik cezasına konu olabileceği belirtiliyor. Özellikle sağa veya sola dönüş için oluşan araç kuyruklarında sıraya girmeyerek öne geçmeye çalışan sürücüler, yaptıkları manevraya göre farklı trafik ihlalleri kapsamında değerlendirilebiliyor.

SIRAYA GİRMEDEN ÖNE GEÇMEK CEZA GETİREBİLİR

Sağa ya da sola dönüş için araçların sıraya girdiği bir noktada, başka bir şeritten ilerleyerek dönüş noktasında araçların arasına girmek ve öne geçmek, diğer sürücülerin güvenli geçişini tehlikeye düşürdüğü takdirde cezai işlem konusu olabiliyor.

Özellikle şerit değiştirirken geçiş güvenliğini gözetmemek veya trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirilebiliyor.

TEHLİKELİ ŞERİT DEĞİŞTİRENE 10 BİN LİRA CEZA

Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren sürücüler için 46/2-c maddesi kapsamında işlem uygulanabiliyor. 2026 yılı için bu ihlalin cezası 10 bin lira olarak uygulanıyor. Ceza tutarının 15 gün içerisinde ödenmesi halinde ise yüzde 25 erken ödeme indirimiyle birlikte ödeme miktarı 7 bin 500 liraya düşüyor.

DÖNÜŞ KURALLARINA UYMAYANLAR DA CEZA ALABİLİR

Aradan girerek öne geçen sürücünün dönüşü de kurallara aykırı şekilde gerçekleştirmesi halinde farklı bir ihlal daha gündeme gelebiliyor. Sağa dönüşte 53/1-a, sola dönüşte ise 53/1-b kapsamında işlem yapılabilmesi mümkün. Bu nedenle yalnızca araçların arasından geçerek öne çıkmak değil, dönüşün hangi şeritten ve nasıl yapıldığı da önem taşıyor.

“ARADAN KAYNAK YAPMA” DİYE TEK BİR CEZA YOK

Trafik mevzuatında halk arasında kullanılan “aradan kaynak yapma” şeklinde tek başına bir ceza maddesi bulunmuyor. Ancak sürücünün yaptığı hareketin niteliğine göre şerit değiştirme, geçiş güvenliği, trafiği tehlikeye düşürme veya dönüş kurallarına uymama gibi farklı maddeler üzerinden işlem yapılabiliyor.