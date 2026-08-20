Şehirlerarası karayollarında veya emniyet şeridinde park halindeki bazı araçların yan aynasına bağlanmış poşetler sürücülerin merakını çekiyor. İlk bakışta çevre kirliliği ya da tesadüf gibi görünen bu uygulamanın arkasında, sürücüler arasında yaygınlaşan gizli bir haberleşme yöntemi yatıyor.

Trafik akışında veya yol kenarında duraklayan araçlarda görülen alışılmadık nesneler, sürücüler arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde özellikle uzun yol sürücülerinin sıkça başvurduğu "aynaya poşet bağlama" yönteminin, uluslararası trafikte kabul gören bir uyarı kodu olduğu öğrenildi.

ARABANIN AYNASINA POŞET BAĞLAMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlardan alınan bilgilere göre, yol kenarında terk edilmiş izlenimi veren araçların aynasına poşet bağlanmasının ana sebebi bir yardım çağrısı niteliği taşıyor. Şehir dışı yollarda aracı arızalanan ya da yakıtı biten sürücüler, en yakın yerleşim yerine yürürken araçlarının çekilmesini önlemek amacıyla bu yönteme başvuruyor. Aynadaki poşet, devriye gezen kolluk kuvvetlerine ve çekicilere "Sürücü yardım almaya gitti, araç terk edilmedi" mesajı veriyor.

Bunun yanı sıra, direksiyon başında aniden rahatsızlanan ve araçtan çıkacak gücü bulamayan sürücülerin de dikkat çekmek amacıyla camdan dışarı poşet asarak çevredekilerden yardım istediği belirtiliyor.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI KORUYOR

Uygulamanın tek nedeni acil durumlar değil. Uzun süreli park edilen araçlarda aynaya poşet geçirilmesinin, kış aylarında aynaların buz tutmasını engellemek ve bahar aylarında kuşların aynadaki yansımalarına saldırarak araca zarar vermesini önlemek amacıyla da yapıldığı ifade ediliyor.