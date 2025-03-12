Bakanlık tarafından alınan kararla, trafikte beyaz farların karşıdan gelen sürücüler üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle kullanımı engellenecek.

Yeni kurallara göre, araçların fabrika çıkışı dışında sonradan eklenen beyaz farlar yasak kapsamına alınacak ve bu kuralı ihlal eden sürücülere para cezası kesilecek.

FABRİKA ÇIKIŞI DEĞİLSE CEZA KESİLECEK

Fabrika çıkışı olmayan beyaz farların kullanımı artık yasak olacak ve bu yasağa uymayan sürücüler ciddi para cezalarıyla karşılaşacak.

2025 yılından itibaren, abartılı egzoz kullanımına uygulanan 9.267 TL’lik cezanın, beyaz far kullanan sürücüler için de geçerli olacağı öngörülüyor.

TRAFİKTEN MEN DE EDİLECEK

Cezaya rağmen farlarını değiştirmemekte ısrar eden sürücülerin araçları ise trafikten men edilecek.