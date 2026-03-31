İzmir'de sabah saatlerinde Yeşildere Caddesi'nden Gaziler Caddesi'ne bağlanan yan yolda meydana geldi. Hareket halindeki 34 HHD 369 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, yanındaki otomobile yaklaşıp beyzbol sopasıyla araca vurdu. VURUP YOLUNA DEVAM ETTİ O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücünün beyzbol sopasıyla otomobile vurup, yoluna devam ettiği anlar yer aldı. Olayın ardından saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

