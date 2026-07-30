İçişleri Bakanlığı, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Son dönemde trafik denetimlerinde port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatları nedeniyle farklı uygulamaların ortaya çıkmasının ardından, bakanlık konuya ilişkin resmi açıklama yaparak tartışmalara son noktayı koydu.

Yayımlanan değerlendirmeye göre, araca sonradan eklenen ancak istenildiğinde kolaylıkla sökülüp yeniden takılabilen ekipmanlar artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek. Bakanlık, bu tür ürünlerin aracın yapısını kalıcı olarak değiştirmediğini ve güvenlik sistemlerine müdahale niteliği taşımadığını belirterek, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AITM) kapsamında işlem görmeyeceğini bildirdi.

AITM ALT KOMİTESİ KARARINI DUYURDU

Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AITM) Alt Komitesi tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, port bagajların mevcut ya da sonradan monte edilen ara atkılar üzerine yerleştirilen, kilitlenebilir yük taşıma ekipmanları olduğu ifade edildi.

Komite, bu ekipmanların aracın yapısal bütünlüğünü değiştirmediği ve güvenlik açısından kalıcı bir değişiklik oluşturmadığı gerekçesiyle teknik tadilat olarak değerlendirilmemesi yönünde karar aldı.

DENETİMLERDE FARKLI UYGULAMALAR YAŞANIYORDU

Karar öncesinde bazı trafik denetimlerinde port bagaj, araç üstü çadır veya kayak taşıma sistemi bulunan araçlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında işlem yapılabiliyordu.

Bu uygulama doğrultusunda sürücülere 1.000 TL idari para cezası kesilirken, ekipmanların projelendirilerek ruhsata işlenmesi için de 30 günlük süre tanınıyordu. Yeni açıklamayla birlikte bu farklı uygulamaların sona erdirilmesi amaçlanıyor.

2918 SAYILI KANUN'UN 32. MADDESİ NELERİ KAPSIYOR?

Karayolları Trafik Kanunu'nun 32. maddesi, araç üzerinde gerçekleştirilen teknik değişikliklerin belirlenen süre içerisinde tescil kayıtlarına işlenmesini zorunlu kılıyor. Mevzuata aykırı teknik değişiklik tespit edilmesi halinde ise idari para cezası uygulanabiliyor ve araç, gerekli düzenleme yapılıncaya kadar trafikten men edilebiliyor.

Yapılan son değerlendirme doğrultusunda port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatları artık bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

POLİS VE JANDARMA CEZA KESEMEYECEK

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik imzasıyla yayımlanan genelgede, trafik ekiplerine önemli bir talimat verildi. Buna göre port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatı gibi kolayca sökülüp takılabilen ekipmanlar nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında işlem uygulanmayacak.

Böylece aracın yapısını kalıcı olarak değiştirmeyen bu ekipmanları kullanan sürücüler, teknik tadilat gerekçesiyle idari para cezası veya ruhsata işletme zorunluluğuyla karşı karşıya kalmayacak.