Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda; Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 6-13 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan denetim rakamlarını paylaştı.

Denetimlerde; 3 Milyon 791 bin 624 araç denetlenirken Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 44 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 152 bin 941, Periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 213, Emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 80, Sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 385 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 230 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 566 bin 903 araca/sürücüye işlem yapıldı."