İngiltere'de sonbaharın gelmesi ve havaların erken kararmasıyla birlikte trafikte görünürlük ve iletişim tekrar gündeme geldi.

Yolculuk sırasında diğer sürücülere yol vermek, teşekkür etmek ya da ilerlemeleri için işaret etmek amacıyla selektör yapmak sıradan bir nezaket kuralı gibi görünse de yasal olarak ciddi yaptırımlar taşıyor.

Araç sigortası uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre, amacının dışında kullanılan farlar trafikte kafa karışıklığına, kazalara ve ağır finansal cezalara yol açabiliyor.

Selektör yapmanın en tehlikeli ve yasa dışı kullanım alanlarından biri de ilerideki hız kamerasını veya polis denetimini karşı yönden gelen sürücülere haber vermek.

İngiltere'de 1996 tarihli Polis Yasası'nın 89 (2) maddesine göre; bir polisin görevini yapmasını engellemek veya zorlaştırmak suç teşkil ediyor. Trafik kontrolünü veya radar varlığını diğer sürücülere selektörle bildirmek de polis görevini engelleme kapsamına girdiği için sürücüler hakkında adli işlem uygulanabiliyor.

KARAYOLU TRAFİK KURALLARI NE DİYOR?

İngiltere Karayolu Trafik Kuralları'na göre farlar, yalnızca bir sürücünün varlığını diğer yol kullanıcılarına bildirmek amacıyla kullanılmalı. Yönetmeliğin ilgili maddeleri sınırlamaları açıkça ortaya koyuyor:

Madde 110: Sürücülerin farlarını sadece "kendi varlıklarını haber vermek" için yakıp söndürmesi gerektiğini belirtir. Farların farklı bir mesaj iletmek veya diğer sürücüleri sıkıştırmak/korkutmak amacıyla kullanılması yasaktır.

Madde 111: Sürücülerin, kendilerine yapılan bir selektörü asla "geçiş daveti" olarak algılamaması gerektiğini vurgular. Her sürücü kendi kararını vermeli ve dikkatle ilerlemelidir.

Farların yol verme veya yönlendirme amacıyla yanlış kullanımı Karayolu Trafik Kuralları’nın ihlali sayılarak 1000 sterline kadar para cezasına sebep olabiliyor.

"PARA KARŞILIĞI FAR" DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT

Uzmanlar ayrıca sürücüleri "para karşılığı far yakma" (flash for cash) olarak bilinen dolandırıcılık yöntemine karşı da uyarıyor. Bu yöntemde art niyetli sürücüler, kavşaklarda diğer araçlara geçmesi için selektör yaptıktan sonra kasten o araca çarparak sahte sigorta ve tazminat talebinde bulunuyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Quotezone CEO’su ve araç sigortası uzmanı Greg Wilson şu ifadeleri kullandı:

"Farları yakıp söndürmek genellikle kibar bir jest olarak görülür ancak sürücülerin yanlış kullanımın ciddi sonuçlar doğurabileceğini unutmaması gerekir. Diğer sürücülere ilerlemeleri için sinyal vermek veya hız kameralarını haber vermek kafa karışıklığı yaratır. Bu durum sadece tehlikeli olmakla kalmaz, 1000 sterline varan cezaları da beraberinde getirir. Sürücülerin bu kış istemeden yasaları ihlal etmemeleri ve güvenliklerini riske atmamaları için farları sadece amacına uygun kullanmaları hayati önem taşıyor."

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Türkiye'de trafikte gereksiz, ısrarlı ve art arda selektör yaparak diğer sürücüleri taciz etmenin veya sıkıştırmanın cezası sadece Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki idari para cezasıyla sınırlı kalmıyor.

Yargıtay emsal kararlarına göre bu eylem, Türk Ceza Kanunu kapsamındaki "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçu sayılarak 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla da sonuçlanabilmektedir.