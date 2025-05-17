Yeni yargı paketine göre, trafikte yol kesen sürücülere verilen cezalar önemli ölçüde artırılacak. Bu tür davranışlar artık müstakil bir suç sayılacak ve cezalar 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle sonuçlanabilecek.

Trafikte yaşanan bu tür tehlikeli davranışların önüne geçilmesi amacıyla yapılan düzenleme, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

HAVAYA ATEŞ AÇANLARA AĞIR CEZA

NTV'de yer alan habere göre, düğün, nişan veya asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açanlar için de cezalar artacak. Bu tür eylemler, kamu güvenliğini tehlikeye atarken, yeni düzenleme ile bu tür suçlara 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde.

Ayrıca, kurusıkı silahların da suç kapsamına alınarak, meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar artırılacak.

ALKOLLÜ VEYA UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİYLE ARAÇ KULLANMA CEZASI YÜKSELİYOR

Alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlar için de cezalar önemli ölçüde artacak. Bu suç için hapis cezası 6 aydan 2 yıla kadar çıkarılacak. Bu düzenleme, trafikteki tehlikeleri azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Yeni yargı paketi, suça sürüklenen çocuklarla ilgili de önemli değişiklikler içeriyor. Çocuk hükümlülerin cezaları, eğitim evleri yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında infaz edilecek. Bu düzenleme ile çocuklar, hapishaneden yalnızca açıköğretim ile eğitim alabilecek. Bu değişiklik, çocukların rehabilitasyonu ve eğitimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Paketle birlikte, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından örgüte üye olmak ve örgüt adına suç işlemekle ilgili cezalar yeniden belirlenecek. Ayrıca, örgüt kurmak, yönetmek ve örgüt üyeliği suçlarının cezaları da artırılacak.