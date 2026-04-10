

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere yönelik denetimler artarken, sürücülere uygulanan idari yaptırımlar da giderek ağırlaşıyor. Son olarak Kayseri’de yaşanan bir olayda, trafikte kavga eden sürücülere ve araçlardaki yolculara toplam 900 bin TL idari para cezası kesildi.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜSÜ İHBAR SAYILDI

Olay, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. “Ihlamur Köprüsü inişinde trafikte kavga çıktı” şeklinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler, emniyet ekipleri tarafından ihbar kabul edildi. Paylaşımlar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede araçların kimliklerini tespit etti.

900 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemelerde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen iki sürücü ile araçlarda bulunan yolculara Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında işlem uygulandı. Toplamda 900 bin lira idari para cezası kesildi.

EHLİYETLERİ İPTAL EDİLDİ

Olayla bağlantılı sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca ilgili araçlar aynı süre boyunca trafikten men edildi.

Sürücüler hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.