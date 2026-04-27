2026 yılında yürürlüğe giren yeni düzenleme ile trafik kurallarında önemli değişikliklere gidildi. Sürücülerin sık yaptığı birçok ihlal için para cezaları ciddi ölçüde artırılırken, aynı kuralın bir yıl içinde tekrar edilmesi halinde daha ağır yaptırımlar uygulanacak. Bazı ihlaller ise yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmayıp ehliyete el konulması ve aracın trafikten men edilmesi gibi sonuçlar doğurabilecek.

TRAFİK DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTE

12 Şubat 2026 tarihinde kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, trafik güvenliğini artırmayı hedeflerken sürücülere yönelik cezai yaptırımları da önemli ölçüde güncelledi.

RUHSATSIZ VE PLAKASIZ ARAÇLARA AĞIR CEZA

Yeni düzenlemeye göre tescil belgesi (halk arasında ruhsat adıyla bilinmektedir) ve plaka olmadan trafiğe çıkan araç sahipleri artık 46 bin TL para cezası ile karşı karşıya kalacak. Ayrıca eksiklikler giderilene kadar araçların trafikte kullanımına izin verilmeyecek ve araçlar trafikten men edilecek. Geçici trafik belgesi veya geçici tescil plakasını mevzuata aykırı şekilde kullanan sürücülere de 46 bin TL ceza uygulanacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi halinde ceza miktarı her seferinde 140 bin TL’ye çıkacak. Bunun yanında araçlar 60 gün boyunca trafikten men edilecek.

TAKOGRAF VE HIZ SINIRLAYICI EKSİKLİĞİNE YAPTIRIM

Yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ve mevzuat gereği takograf ile hız sınırlayıcı bulundurması zorunlu olan araçlarda bu ekipmanların eksik olması durumunda sürücülere 75 bin TL para cezası kesilecek.

YOL KULLANIM HATALARI DA KAPSAMA ALINDI

Yeni düzenleme kapsamında sürüş disiplinine ilişkin ihlaller de daha ağır yaptırımlarla karşılık buluyor. Yolun sağından gitmeme, uygun şeridi kullanmama, şerit değiştirirken güvenli geçişi beklememe ve sol şeridi sürekli işgal etme gibi davranışlar cezalandırılacak.

Ayrıca yaya yollarında araç kullanılması, bisiklet yoluna motorlu araçla girilmesi ve taşıt trafiğine kapalı alanlarda izinsiz araç kullanılması halinde sürücülere 5 bin TL para cezası uygulanacak.