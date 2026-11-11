Yeni uygulama kapsamında trafik güvenliğiyle ilgili soruları yanıtlayan katılımcılar, alışverişten seyahate kadar birçok alanda indirim sağlayan özel bir kart kazanma şansı elde edecek. Beş hafta sürecek yarışmada toplam beş kişiye ödül verilecek.

TRAFİK KURALLARINI BİLENLER ÖDÜL KAZANABİLECEK

Dubai Polisi tarafından başlatılan yarışmada katılımcılara trafik kazalarının en yaygın nedenleriyle ilgili 10 soru yöneltilecek. Sorular arasında aşırı hız, araçlar arasında güvenli takip mesafesinin korunmaması ve yol kenarında tehlikeli şekilde durulması gibi konular bulunuyor.

Katılımcılar, trafik güvenliği platformu üzerinden kayıt yaptırarak soruları yanıtlayacak ve güvenli sürüş kurallarına uyacaklarına ilişkin taahhütte bulunacak. Gerekli aşamaları tamamlayanlar elektronik çekilişe katılabilecek.

Çekiliş sonucunda belirlenecek beş kişiye, Dubai Polisi tarafından sunulan ayrıcalık kartı verilecek. Kart sahipleri alışveriş, restoran, otel, sağlık ve seyahat gibi farklı alanlarda indirimlerden yararlanabilecek.

KAZANANLAR 31 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Yarışmaya başvurular 13 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Beş kazananın ise 31 Aralık'ta açıklanması planlanıyor. Uygulamayla sürücülerin trafik kurallarına ilişkin bilgilerinin artırılması ve kazalara yol açan davranışların azaltılması hedefleniyor.

Dubai Polisi yetkilileri, trafik güvenliğinin yalnızca cezalarla sağlanamayacağını, sürücülerin bilinçlendirilmesinin de önemli olduğunu vurguluyor. Yeni yarışmanın özellikle hız sınırlarına uyulması ve güvenli takip mesafesinin korunması konusunda farkındalık oluşturması bekleniyor.

Uygulama, trafik kurallarına uyan herkese otomatik ödül verilmesi anlamına gelmiyor. Ödüller, trafik güvenliği yarışmasına katılanlar arasından çekilişle belirlenecek.