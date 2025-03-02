Adalet Bakanlığı ve AK Parti tarafından hazırlanan yeni yargı paketi, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik önemli düzenlemeler sunuyor.

Yapılacak düzenlemelerle birlikte, alkollü araç kullanmanın cezası hapisle birlikte artacak, drift atma ve ehliyetsiz araç kullanma gibi trafik suçlarının cezası ise önemli ölçüde yükseltilecek. Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni paket, trafik suçlarına karşı caydırıcılığı artırmayı amaçlıyor.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI ARTIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yeni yargı paketinde alkollü araç kullanma suçuna karşı oldukça sert düzenlemeler bulunuyor.

Mevcut cezanın hapis kısmı 3 aydan 6 aya çıkarılacak ve cezanın yatarı olacak. Alkollü araç kullanmanın para cezası ise 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükseltilirken, ehliyete el koyma süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılacak.

Eğer yeni düzenleme kabul edilirse, alkollü araç kullananlar en az 36 gün, en fazla ise 144 gün cezaevinde kalacak. Ayrıca, uyuşturucu etkisi altında araç kullanmanın cezası da 47 bin 842 liradan 100 bin liraya çıkarılacak. Ehliyeti geri alma süresi ise mevcut durumda olduğu gibi 5 yıl olarak uygulanmaya devam edecek.

DRİFT ATANLARA AĞIR CEZALAR

Trafikte güvenliği hiçe sayan ve drift yapan sürücülere yönelik cezalarda da ciddi artışlar söz konusu. Drift atma cezası, 46 bin 392 liradan 80 bin liraya çıkacak. Ayrıca, drift yapan sürücünün ehliyeti 60 günden 1 yıla kadar geri alınacak.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK DAHA PAHALI OLACAK

Yeni paketle birlikte, ehliyetsiz araç kullanma cezası da önemli ölçüde arttırılıyor. Mevcut cezalar 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılacak.

AMBULANS VE ACİL ARAÇLARA YOL VERMEYENLERE YÜKSEK CEZA

Yeni düzenlemelerle, trafikte acil durum araçlarına yol vermeyen sürücülere verilecek ceza da önemli ölçüde artırılacak. 993 lira olan ceza, 20 bin liraya kadar çıkacak.

Sonuç olarak, yeni yargı paketi, trafikteki tehlikeleri engellemeyi ve güvenliği artırmayı hedefliyor. Yapılacak düzenlemelerle birlikte sürücülere verilen cezalar, caydırıcı olacak şekilde artırılıyor.