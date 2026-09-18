Trafikte güvenli sürüşün en önemli unsurlarından biri, trafik levhalarının anlamlarını eksiksiz bilmektir. Özellikle kavşak yaklaşımlarında ve yol önceliklerinin değiştiği noktalarda karşılaşılan işaretler, olası kazaların önüne geçilmesinde kritik rol oynar. Görseldeki baklava şeklindeki, sarı zeminli ve üzeri siyah çizgiyle çizilmiş tabela da sürücülerin sıkça karıştırdığı işaretlerden biri oluyor.

Bu trafik levhası, "Ana Yol Sonu" (TT-56) anlamına gelir. İç kısmı sarı, dışı beyaz ve siyah çerçeveli baklava sembolü normalde sürücünün bir ana yolda ilerlediğini ve geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu gösterir. Ancak bu simgenin üzerine çekilen siyah çapraz/eğik çizgi, söz konusu ana yol statüsünün ve geçiş üstünlüğünün sona erdiğini bildirir.

SÜRÜCÜLERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bu levhayla karşılaşan bir sürücünün yapması gereken ilk şey hızını düşürmektir. İlerideki kavşak veya birleşim noktalarında geçiş hakkının artık sizde olmadığını bilerek hareket etmelidir.

Sağdan gelen araçlara öncelik: Aksi bir levha veya trafik ışığı bulunmuyorsa, kural olarak sağdan gelen araçlara geçiş hakkı tanınmalıdır.

Kontrollü yaklaşım: Kavşaklara girerken "Dur" veya "Yol Ver" levhalarının gelebileceğine hazırlıklı olunmalıdır.

Takip mesafesi: Önünüzdeki araçların aniden yavaşlama ihtimaline karşı takip mesafesi artırılmalıdır.