Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video, trafikte yaşanan kavga sonrası darbedildiğini iddia eden bir vatandaşın açıklamalarıyla kısa sürede gündem oldu. Karşı tarafa adli ya da idari bir para cezası uygulandığını belirten vatandaş, olayın ardından ortaya çıkan duruma kendine has bir yaklaşımla sitem etti.

"KESİLEN CEZADAN YÜZDE 5 KOMİSYON VERİN"

Yaşadığı mağduriyeti mizahi bir dille ele alan vatandaş, video kaydında, "Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet. Biz boşuna mı dayak yedik. Kesilen cezadan yüzde 5 komisyon verin" ifadelerini kullandı. Bu esprili sitem, adaletin tecellisi ve cezaların niteliği konusunda sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan ve etkileşim alan video, dijital mecralarda farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları vatandaşın bu çıkışını "ironik bir sitem" olarak nitelendirip esprili bulurken; bazı kullanıcılar ise darbedilen kişinin yaşadığı mağduriyetin sadece para cezasıyla kalmaması gerektiğine dikkat çekerek vatandaşın serzenişine hak verdi.