Gerçekleştirilen uluslararası araştırmada, turistlerin direksiyon başında en çok agresif davranışla karşılaştığı ülkeler sıralandı. Katılımcıların yanıtlarıyla şekillenen küresel ankette İtalya ilk sırada yer alırken, Türkiye yüzde 4'lük oranla listenin üst sıralarına girdi.

TRAFİKTE EN AGRESİF SÜRÜCÜLER HANGİ ÜLKELERDE TESPİT EDİLDİ?

Araştırma sonuçlarına göre turistlerin yüzde 23'ünün kural ihlali ve tehlikeli sürüş bildirdiği İtalya, dünyanın en sinirli sürücülerine sahip ülkesi seçildi. Listenin ikinci sırasında yüzde 11'lik oranla İngiltere yer alırken, özellikle başkent Londra sürüş deneyiminin en fazla zorlaştığı kentler arasında öne çıktı.

ABD yüzde 9 ile listenin üçüncü sırasında bulunurken, Fransa ve Avustralya yüzde 5'er oranla dördüncü sırayı paylaştı. Türkiye ise ankete katılanların yüzde 4'ünün olumsuz bildirimde bulunmasıyla İspanya ile birlikte beşinci sıraya yerleşti.

SÜRÜCÜLERİ EN ÇOK RAHATSIZ EDEN DİREKSİYON HATALARI HANGİLERİ OLDU?

Küresel çalışmada sadece ülkeler değil, direksiyon başındaki sürücüleri en fazla rahatsız eden hatalı davranışlar da tek tek listelendi. Ankete katılanların yüzde 56'sı, dönüşlerde veya şerit değiştirirken sinyal vermemeyi trafikteki en sinir bozucu hareket olarak tanımladı.

Sinyal ihlalini yüzde 46 ile öndeki aracı yakın takip etme ve yüzde 43 ile sol şeritte yavaş seyretme alışkanlığı izledi. Katılımcıların yüzde 20'si ise aniden ve gereksiz şekilde fren yapılmasını en büyük sürüş hatalarından biri olarak kayıtlara geçirdi.