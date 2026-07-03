Almanya, 16-18 yaş arasındaki gençlerin trafiğe erken yaşta ve güvenli bir şekilde adapte olabilmesi için ezber bozan bir eğitim ve ehliyet sistemini devreye soktu. Geleneksel sürücü kursu süreçlerine yepyeni bir soluk getiren bu yasal altyapı, gençlerin ehliyet almadan önce gerçek yol deneyimi kazanmasını çok daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor.

Sistem, reşit olmayan gençlerin trafiğin işleyişini, kurallarını ve reflekslerini henüz sürücü kursu aşamasındayken tam anlamıyla kavramasını hedefliyor. Gençlerin tek başlarına sorumluluk alarak trafiğe çıkmalarına izin veren bu özel yasal çerçeve, sürüş eğitiminde pratikliği ön plana çıkarıyor.

Normal şartlarda ehliyetsiz bir gencin trafiğe çıkması büyük bir risk oluştururken, bu sistem sayesinde öğrenme süreci kontrollü ve yasal bir zemine taşınmış oluyor.

GENÇ SÜRÜCÜLER İÇİN YENİ BİR TRAFİK ADIMI

Sistemin en büyük önceliği hem genç sürücülerin hem de trafikteki diğer bireylerin güvenliği. Bu doğrultuda, sistem kapsamına alınan araçlara çok sıkı teknik sınırlandırmalar getiriliyor. Eğitime dahil olan araçların azami hızı elektronik olarak 50 km/s ile sınırlandırılıyor. Bu sayede yüksek hız kaynaklı kaza riskleri tamamen ortadan kaldırılırken, gençlerin şehir içi trafiğin ritmine güvenle ayak uydurması sağlanıyor.

Sistemin yasal olarak geçerlilik kazanması için araçların arka aks yapısında da özel bir standardizasyona gidiliyor. GI RW 905 plakalı araçta da uygulandığı gibi, arka lastiklerin sökülerek merkeze bitişik şekilde monte edilmesi, aracın yasal mevzuatta farklı bir statüye geçmesini sağlıyor. Bu teknik formül, gençlerin ağır ve güçlü araçlar yerine kendileri için optimize edilmiş, dengeli bir sistemle trafiğe çıkmasının önünü açıyor.