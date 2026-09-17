Dünyanın en yoğun eğlence merkezlerinden Las Vegas, yaya güvenliğinde çığır açacak sıra dışı bir teknolojiyi test etmeye başladı. Şehir yönetimi, yayaları sürücüler için adeta parlayan bir hedef haline getiren yapay zeka destekli akıllı aydınlatma sistemini devreye soktu.

YAYALARI LED IŞIKLARLA ADIM ADIM TAKİP EDİYOR

İlk olarak Fremont Street Experience yakınındaki First Street ve Ogden Avenue kavşağına kurulan "SecurOS Soffit" isimli sistem, klasik lambaların aksine yapay zekayla çalışıyor. Yaya geçidine adım atan birini anında tespit eden teknoloji, kişiyi karşıdan karşıya geçene kadar özel LED spot ışıklarıyla takip ediyor. Sürücülerin gözünü almayan ve ışık kirliliği yaratmayan bu hedefli aydınlatma, yaya geçidi boşaldığında ise otomatik olarak standart ışık moduna dönüyor.

GÖZ HAREKETLERİNİZDEN TAHMİN EDİYOR

Nevada Üniversitesi Savunmasız Yol Kullanıcıları Projesi Direktörü Erin Breen, sistemin şaşırtıcı yeteneğine dikkat çekerek, yapay zekanın insanların sadece duruşunu değil, göz hareketlerini inceleyerek bile karşıya geçip geçmeyeceğini anlayabildiğini belirtti.

İŞE YARARSA TÜM ŞEHRE YAYILACAK

Federal Karayolu İdaresi’nden alınan 1,4 milyon dolarlık hibeyle başlatılan proje kapsamında, Las Vegas genelindeki 16 kritik kavşak bu teknolojiyle donatılacak. İki yıl sürecek olan pilot programın başarısına göre sistem tüm şehre yaygınlaştırılacak. Las Vegas Belediye Başkanı Shelley Berkeley, teknolojinin beklenen verimi vermemesi durumunda geleneksel bas-geç butonlu sistemlere geri dönebileceklerini fakat bu yenilikçi adımdan umutlu olduklarını vurguladı.

ABD genelinde 70'ten fazla kentte uygulanmaya başlayan bu sistem, geleceğin akıllı şehir güvenlik standartlarını belirlemeye aday gösteriliyor.