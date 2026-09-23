Trafik işaretlerinde uluslararası standartlar bulunsa da renk, şekil ve harflerin anlamları ülkeden ülkeye değişebiliyor. Bu nedenle yabancı bir ülkede araç kullanan sürücüler, alışık oldukları H işaretinin farklı bir amaçla kullanılması nedeniyle yanılabiliyor.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA H HARFİ NE ANLAMA GELİYOR?

Birleşik Krallık'ta sarı zemin üzerine siyah H harfinin bulunduğu levhalar, yer altındaki yangın hidrantlarının konumunu gösteriyor. Bazı levhalarda H harfinin yanında rakamlar da bulunuyor. Bu rakamlar, itfaiye ekiplerinin su hattına ilişkin teknik bilgileri belirlemesine yardımcı oluyor.

ABD VE KANADA'DA HASTANEYİ GÖSTERİYOR

ABD ve Kanada'da ise H harfi farklı bir anlam taşıyor. Mavi zemin üzerinde beyaz H harfinin bulunduğu trafik levhası, yakınlarda hastane bulunduğunu belirtiyor. İşaret özellikle acil durumda sağlık kuruluşunun konumunu bulmak isteyen sürücülere yön gösteriyor.

ALMANYA'DAKİ H İŞARETİ NEDEN FARKLI?

Almanya'da sarı daire içinde yeşil H harfi bulunan işaret, toplu taşıma durağını gösteriyor. H harfi, Almancada durak anlamına gelen “Haltestelle” kelimesinden geliyor. İşaret otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarının durak noktalarında kullanılıyor.

UKRAYNA'DA ULUSAL YOLLARI BELİRTİYOR

Ukrayna'da sürücülerin karşısına çıkan benzer işaretin acil servisler veya hastanelerle bağlantısı bulunmuyor. Kiril alfabesindeki Н harfi ve yanında yer alan rakamlar, kırmızı zemin üzerinde beyaz renkle gösterilerek ulusal yolların numaralandırılmasında kullanılıyor.

AYNI HARF, 4 FARKLI ANLAM

H harfinin kullanıldığı levhalarda işaretin rengi, şekli ve bulunduğu ülke anlamı belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Birleşik Krallık'ta yangın hidrantını gösteren harf, ABD ve Kanada'da hastane, Almanya'da toplu taşıma durağı, Ukrayna'da ise ulusal yol işareti olarak sürücülerin karşısına çıkıyor.