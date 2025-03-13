İngiltere'de güneşli havalar sürücüler için ideal bir fırsat yaratırken otomotiv uzmanları, direksiyon başında güneş gözlüğü takan sürücüleri önemli bir konuda uyardı. Daily Express'in haberine göre, Charlotte Adams, sürücülerin uygun güneş gözlüklerine sahip olmasının güvenlik açısından kritik olduğuna dikkat çekti fakat her güneş gözlüğü sürüş için uygun değildir. Adams, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini çünkü yanlış türde bir gözlük takmanın büyük para cezalarına yol açabileceğini vurguladı.

5 BİN STERLİN PARA CEZASI VERİLEBİLİR

Güneş gözlüklerinin kategorilere ayrıldığını belirten uzman, "4. kategori güneş gözlükleri aşırı koyudur ve bu tür gözlükler yolculuk yaparken yasadışıdır. Çünkü bu gözlükler, görüşünüzü önemli ölçüde engelleyebilir" şeklinde konuştu. Dördüncü kategori güneş gözlükleri ışığın yalnızca yüzde 3 ila 8'ini geçiriyor, bunun da sürücünün çevresindeki durumu net bir şekilde görmesini engelleyeceğini açıkladı.

Bu tür gözlükler, sürücünün çevresindeki olumsuz gelişmeleri zamanında fark etmesini zorlaştırabilirken, bu da kazalara neden olabilir. Aşırı koyu gözlüklerin, sürücünün dikkatsizliğinden kaynaklanan kazalara neden olması halinde 5 bin sterline kadar para cezası ile karşılaşılabilir. Bununla birlikte Charlotte Adams, sürücülere çoğu güneş gözlüğünün yol kullanımı için uygun olduğunu ve güvenle takılabileceğini belirtti.

1000 STERLİN PARA CEZASI VE 3 PUAN KESİLEBİLİR

Adams, güneş ışığından etkilenip gözleri kamaşan sürücülerin, uygun gözlük takmaları veya güneş siperliğini kullanmaları gerektiğini belirtti ve aksi takdirde Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal edebileceklerini, 1.000 sterlin para cezası ile karşılaşabileceklerini söyledi. Aynı zamanda sürücülerin ehliyetlerine 3 puan kesilebileceğini de sözlerine ekledi. Öte yandan sürücüler, sadece uygun koşullarda güneş gözlüğü takmaya özen göstermelidir. Özellikle uzun tünellerden geçerken ya da gece sürüşü yaparken bu tür gözlüklerden kaçınılmalıdır, aksi takdirde benzer cezalara maruz kalınabilir.

TÜRKİYE'DE DE BÖYLE BİR DÜZENLEME VAR MI?

Trafikte özellikle güneş gözlükleriyle ilgili doğrudan bir yasak bulunmasa da sürücülerin görüşlerini engelleyecek şekilde araç kullanmaları "gerekli özeni göstermemek" olarak değerlendirilebilir ve bu durum cezai işlemin yolunu açabilir. Trafik güvenliği açısından, sürücülerin dikkatli olmaları, gözlüklerinin görüşlerini kısıtlamadığından emin olmaları önemlidir. İngiltere'deki gibi gözlük kategorilerine dayalı bir düzenleme olmasa da, aşırı koyu veya görüşü engelleyen gözlüklerin kullanımı, dikkatsiz sürüşe ve kazalara yol açabilir.