İzmir-Aydın güzergahında seyreden araçların arasında yaşanan ilginç olay, görenleri şaşkına çevirdi. Nakit para taşıyan şahıslar, paraların bulunduğu çuvallardan birini yola düşürdü.

Düşmenin etkisiyle yırtılan çuvalın içindeki banknotlar, bir anda metrelerce alana yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle yol kenarına ve araçların arasına dağılan paralar, filmlerdeki sahneleri aratmadı.

TRAFİK DURDU

Çuvalı düşüren şahıslar, araç trafiğine aldırış etmeden yola atılarak etrafa saçılan banknotları telaş içinde toplamaya çalıştı.

Şahısların yoldaki tehlikeli para toplama çabası, güzergah üzerinde seyreden sürücülere zor anlar yaşattı ve trafikte kısa süreli aksamalara neden oldu.

Yol kenarında ve asfalt üzerinde hummalı bir şekilde devam eden toplamaya çalışmasına rağmen, uçuşan tüm paraların gerçek olup olmadığı ve miktarı henüz bilinmiyor.