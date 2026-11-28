İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım'da Altayçeşme Mahallesi'ndeki bir caddede yaşanan kavganın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen E.Y. (45) ve S.N.E. (74), ekiplerce yakalandı. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun saldırı amacıyla araçtan inmek veya ısrarla takip etmek, park etmiş taşıtlar arasından çıkarken yolu kullananlar için tehlike oluşturacak ve hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak ile yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmasına ilişkin maddelerinden ceza uygulandı. EHLİYETİNE 60 GÜN EL KONULDU Sürücülerden E.Y.'nin sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Kullandığı araç da aynı süreyle trafikten men edildi.E.Y., “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan yürütülen işlemlerin ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

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