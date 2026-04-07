İstanbul'un Fatih ilçesi Ahmediye Caddesi'nde iddiaya göre ters istikametten gelen kadın sürücü ile bir erkek sürücü arasında tartışma yaşanmıştı.

Aracından inerek cep telefonuyla o anları kayda alan erkek sürücü, "Bakın önünüz boş. Bakın tersten geliyorsunuz. Bakın dönüş yolunuz var. Ben zaten bir şey söylemedim. Arabamda oturuyordum. Size yol verdim" demişti.

Kadın sürücünün yanında bulunan başka bir kadın ise cüzdanını çıkarıp bir kimlik göstermişti. 'Trafikten seni alacaklar' diyen kadın, 'Sen kimliğe bak! Kamerası da var arabanın, sen niye tek yön diyorsun? Sana ne! Kameraya çekildin sen, plakan da alındı' ifadelerini kullanmıştı.

SAHTE MİLLETVEKİLİ KİMLİĞİ ÇIKTI

'Vatan Emniyet’ten alınacaksın' diyen kadının sahte milletvekili kimliği kullandığı ortaya çıktı. Sahte logolu cüzdanla milletvekili süsü verdiği belirlenen kadın ile aracı kullanan kadına 16 bin 246 lira ceza kesildi. Kadın hakkında 'evrakta sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.